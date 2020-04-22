Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp caddelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Söz konusu caddelerde vatandaşlara maske dağıtılıyor ateşleri ölçülüyor.

Polis ekipleri ayrıca 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik de denetimler gerçekleştiriliyor.