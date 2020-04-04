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Ergani'de araç giriş ve çıkışları durduruldu
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde araç giriş çıkışları durduruldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin diğer kentlerle olan ana bağlantı yollarında uygulama yapıyor.
Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde ilçenin giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde izin belgesi bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler uygulama ve genelge ile ilgili sürücüleri bilgilendiriyor.
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