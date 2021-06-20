Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tekir bölgesinde yapılan etkinliğe 150 bisikletçi katıldı.

Etkinlik kapsamında bisikletler ile halat çekme, yokuş tırmanma, yüksek atlama, tehlike köprüsü gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Katılımcılar Erciyes'in zirvesinde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.