Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'te 2021 bisiklet sezonu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin ilk ve tek downhill (iniş) bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park'ta 2021 sezonu düzenlenen etkinlikle açıldı.
Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tekir bölgesinde yapılan etkinliğe 150 bisikletçi katıldı.
Etkinlik kapsamında bisikletler ile halat çekme, yokuş tırmanma, yüksek atlama, tehlike köprüsü gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.
Katılımcılar Erciyes'in zirvesinde eğlenceli dakikalar yaşadı.
Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.
Etiketler: Kayseri
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