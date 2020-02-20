Erbil'de dün akşam başlayan şiddetli yağış bugün de etkisini sürdürdü. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Erbil kent merkezinde trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yağışların 48 saat daha sürmesi bekleniyor.