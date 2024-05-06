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Güncel
AA 06.05.2024 10:32

Engelli basketbolcu kariyerinin 3. yılında milli takım aday kadrosuna çağrıldı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 16 yaşındaki Ömer Toydemir, milli takım kampına davet edilmenin gururunu yaşıyor.

Engelli basketbolcu kariyerinin 3. yılında milli takım aday kadrosuna çağrıldı
[Fotograf: AA]

Tanıştığı engelli basketbolcunun tavsiyesiyle bu spora 3 yıl önce başlayan Ömer Toydemir, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele ediyor.

Genç sporcu, kısa sürede takımda önemli başarı yakalayarak milli takım kampına adaylık bileti aldı.

Toydemir, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 6-13 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak kampta Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Milli Takıma seçilerek milli formayı giymek istiyor.

Engelli basketbolcu kariyerinin 3. yılında milli takım aday kadrosuna çağrıldı

"Hedefim ise milli takımda genç milliye seçilmek"

Ömer Toydemir, 3 yıl önce başladığı basketbolda Süper Lig'de mücadele ettiğini söyledi.

Takımına önemli katkılarının olduğunu anlatan Toydemir, "Takıma elimden gelen katkıyı sağladığıma inanıyorum. İleri senelerde de inşallah daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Hedefinin milli takıma seçilerek daha iyi başarılara imza atmak olduğunu söyleyen Toydemir, "Milli takıma davet edilmek çok heyecan verici bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için de çok mutluyum. Hedefim ise milli takımda genç milliye seçilmek. Avrupa ülkelerinde bayrağımı temsil etmek" diye konuştu

Engelli basketbolcu kariyerinin 3. yılında milli takım aday kadrosuna çağrıldı

"Başarılı bir sporcu"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım da iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Her yıl genç milli takma sporcu göndermeyi başardıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Genç takımımızın şu anda genç sporcusu Ömer kardeşimiz hızlı gelişme sağlayan bir sporcu. Bu hızlı gelişme neticesinde milli takım antrenörlerinin de gözüne girdi. Şu anda ümitliyiz. Ömer'e de şu anda bireysel antrenmanlar yaptırıyoruz. Milli takım kampında seçilecek kabiliyete sahip bir sporcu. Başarılı bir sporcu. Milli takımda da başarılı olur. Burada da bayrağımızı inşallah göndere çekeceğini düşünüyorum. Bünyemizde yetişen sporcularımızı başarılı ve milli takımda gördükçe bizler seviniyoruz. İnşallah başarılı bir sonuç alır, milli takıma da seçilir."

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