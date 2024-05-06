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Güncel
DHA 06.05.2024 10:30

Iğdır'a 7 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'dan gelin geldi

Iğdırlı Erdinç Teker, iş için gittiği Ruanda'da tanıştığı Rachel Mushımıyamana ile Türk gelenek ve göreneklerine göre evlendi. Müslüman olan Mushımıyamana, 'Ayşe' adını aldı.

Iğdır'a 7 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'dan gelin geldi
[Fotograf: DHA]

İstanbul'da özel bir firmada işçi olarak çalışan Erdinç Teker, stat yapımı için geçen yıl 5 arkadaşıyla gittiği Ruanda'da, Rachel Mushımıyamana ile tanıştı. Tanışıp 6 ay sonra evlilik kararı alan çift Türkiye'ye geldi.

Rachel Mushımıyamana, Iğdır'da il müftüsü Zahit Demirel ve şahitlerin eşliğinde yapılan dini törenle Müslüman olup 'Ayşe' adını aldı ve nikahları kıyıldı.

Geline Kur'an-ı Ker'im hediye eden müftü Demirel, "Kardeşimiz iman ederek Müslüman oldu. Burada şahitlik ettik, Cenabı Allah şahitliğimizi kabul etsin. Kardeşimize Rabb'im hidayette sabit kılmayı lütfeylesin inşallah. Bir insan kelimeişahadet getirdikten sonra bütün önceki günahlarından kurtuluyor ve yeni doğmuş gibi temizleniyor. Dolayısıyla bu Allah'ın bir lütfudur. Çok mutlu olduk. Rabb'im kardeşlerimizin sayısını artırsın" diye konuştu.

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