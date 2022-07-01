Mayıs enflasyon oranı ne kadar oldu?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı.

TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.

Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

Mayıs 2022 itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Mayıs 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,64 artış gerçekleşti.

Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de değerlendirdi.

Memur ya da memur emeklilerinin maaşlarının altıncı dönem toplu sözleşmesine göre belirlendiğini söyleyen Zengin, "Burada da 2022 yılının ikinci 6 ay zammı yüzde 7, bir de enflasyon farkı var. Şu anda 5 aylık tüketici fiyat endeksinde oluşan enflasyon rakamı yüzde 35,64 ama hesaplamalarda yaklaşık olarak enflasyon farkını yüzde 28,14. Tabii bunda sapma olabilir. Dolayısıyla yüzde 35,64’lük bir zam haziran ayı hariç olmak üzere cepte. Merkez Bankası’nın da enflasyon tahmini 3,77. Eğer bu tahmin gerçekleşirse yüzde 40’a yakın bir zam olma ihtimali yüksek" dedi.

20 milyondan fazla kişinin maaşlarında yüzde 40'a yakın artış

Memur göstergelerine göre maaşı belirlenenlerin de olduğunu hatırlatan Zengin, şu bilgileri verdi:

"İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de son 6 aylık TÜFE oranına göre zam alıyorlar. Onlarda da yüzde 35,64’lük bir zam cepte. Merkez Bankası’nın yüzde 3,77 beklentisinin de yansımasyla yine yüzde 40’a yakın olacak. Yaşlılık, engellilik, evde bakım, şehit yakını maaşları da bu oranda zamlanacak. Genel fotoğrafa baktığımızda 20 milyonu aşan bir kesimin maaşlarında yüzde 40’a yakın bir artış gerçekleşecek. TBMM’ye ek bütçe teklifi sunuldu. Orada da ek teklif sunulmasının gerekçeleri, personel zamlarına yapılacak zamlardı.

Beklenenin üstünde zam olur mu?

Tarkan Zengin, "Temmuzda yüzde 40 beklentinin üzerinde zam da masada. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız asgari ücret de işin içinde olmak üzere yapılabilecek ilave zamlar da konuşuyor. Emeklilerde taban maaşı var biliyorsunuz. 2500 TL burada da bir artış öngörülüyor. 3500 veya 4000 TL civarına çıkarılabilir. Bunun dışında da memura ve emekliye verilebilecek ilave zam da konuşuluyor. Ocak ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,47 zam yapılmıştı. Enflasyon farkından kaynaklanan nedenlerle memur ve emeklilerine yüzde 30,95 zam yapılmıştı. Orada işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 2-3’lük bir beklentileri zaten var" ifadelerine yer verdi.

4 Temmuz'da belli olacak

Şu anda zamlara odaklanılmış durumda olduğunu vurgulayan Zengin, "15 Ocak 2023’ten itibaren zamlı maaşlar üzerinden maaşlarda yüzde 21-22 oranında, özellikle ek göstergesi 3000’den 3600’e geçiş yapanlara ilave bir zam verilecek. Şu anda enflasyona göre verilecek artışı konuşuyoruz. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon tamamen belli olacak. Ona göre verilecek zam belli olacak" dedi.

"Kamuda işçi statüsünde olanlar da zam alacak"

Kamuda 657’ye tabi ve sözleşmeli personelin olduğunu söyleyen Zengin, şu bilgileri verdi:

"Bu zamlar kamudaki sözleşmelilere de veriliyor. Fakat kamuda bir de işçi statüsünde olanlar var. Onlar da toplu sözleşmelerinin zamanlarına göre verilecek. Bu gerçekleşecek oranlarda olmasa bile onlar da zam alacaklar."

Kira artış oranı ne kadar?

Kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.