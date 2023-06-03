Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.

Alparslan Bayraktar kimdir?

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Bayraktar, lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans dereceleri alan Bayraktar, doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde "enerji ekonomisi ve politikası" alanında yaptı.

2016-2018 yıllarında Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bayraktar, 2010-2016 yıllarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) Kurul üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve dışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yaptı. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütüyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu