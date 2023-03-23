Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında emekli maaşı ile ilgiliyi müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." dedi.

5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 lira olarak uygulanacak.