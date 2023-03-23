Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 18:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 en düşük emekli maaşı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı ile ilgili müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında emekli maaşı ile ilgiliyi müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." dedi.
5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 lira olarak uygulanacak.
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