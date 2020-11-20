Bursa'da edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu ile İstiklal Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Mohammed Çuman idaresindeki elektrikli bisiklet, Gül Minaz idaresindeki 34 BPD 073 plakalı araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada elektik bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü Gül Minaz, yaralı Mohammed Çuman’ın yanından ayrılmadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.