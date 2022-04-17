Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 04:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da zirai don nedeniyle hasar tespit çalışmaları başladı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yaşanan zirai don sonrasında hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, don olayının yaşandığı kayısı bahçelerinde hasar tespiti yaptı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın da katıldığı çalışmada hasar tespitleri yapılarak gerekli çalışmalar başlayacak.
Hasar tespit çalışmalarında çiftçilerin sorunları da dinlendi.
Etiketler: Elazığ
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