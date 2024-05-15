Elazığ’da yeşil alanlarda bahar temizliği

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla şehrin dört bir yanında şehre nefes aldıran parklar başta olmak üzere orta refüj ve yeşil alanlarda çim biçme, bitki diplerinin çapalanması ve dip sürgünlerinin temizliği gibi periyodik çalışmalarını hızlandırdı.



Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Doğukent, Ulukent, Abdullahpaşa, Sürsürü, Yıldızbağları, Fevzi Çakmak ve Esentepe mahallelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda çim biçim çalışması gerçekleştirirken Harput Yolu, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı başta olmak üzere şehrin ana arterlerindeki refüjlerde ise bitki diplerinin çapalanması ve dip sürgünlerinin temizliği gibi periyodik çalışmalar yapılıyor. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent estetiğine değer katan çalışmaların şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda kesintisiz devam edeceği belirtildi.