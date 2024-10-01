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Güncel
AA 01.10.2024 16:59

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 16 kartuş, 1 kilo 299 gram esrar, 24,82 gram sentetik uyarıcı, 47,62 sentetik uyuşturucu, 337 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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