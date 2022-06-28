İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapan ekiplerce 1077 sentetik hap ele geçirildi, F.D. (26), K.G. (23), M.C.B. (22) ve K.N. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince F.D. ve K.G. tutuklandı, M.C.B. ve K.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.