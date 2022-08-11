Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen pikap, Soğanlı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Çevredekilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan iki kişi ambulanslarla Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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