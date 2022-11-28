İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.C. ve H.V.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, tarihi 11 sikke ile üzerinde haç işareti bulunan heykelcik ele geçirildi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.