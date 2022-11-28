Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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