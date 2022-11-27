Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: Alıkonulan 20 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AFP]
Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından yaklaşık 8 yıldır alıkonulan 20 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Galmudug eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan ve İran vatandaşı 20 kişi kurtarıldı.
Eş-Şebab'ın elinden kurtarılan yabancı uyrukluların Somali kıyılarında balıkçılık yapan kişiler olduğu tahmin ediliyor.
Yetkililer konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Etiketler: Somali
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