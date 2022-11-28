Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çarpışan iki otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çarpışan iki otomobilin yolcu indiren otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Körfez Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ç.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil yol kenarında yolcu indiren A.G. idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı.
Otomobillerden birisi otobüs ile yol kenarındaki seramik yüklü paletlerin arasına sıkışırken, diğeri otobüsün arka tekerine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. 41 E 9633 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar Ö.Ö, K.S. ile S.T. 1 saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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