Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da silahlı kavga: 5 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da bir park civarında aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmalar isabet eden ve kavgaya karışan Ç.A.O. ve A.B.S. ile parkta oturan, olayla ilgisi bulunmayan 3 kadın yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavganın ardından kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: Elazığ Bireysel Silahlanma Kavga
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