Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı kasa kamyonetle gelen bir kişi, kameralar tarafından görüntülendiğinden habersiz atıklarını önündeki çöp konteynerleri yerine yere boşalttı.

Ardından fırça ile kamyonetinin içindeki kalan atıkları da yere süpürüp, bölgeden ayrıldı. Belediye ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden çöplerini konteyner yerine yere atan kişiyi tespit edip, kendisine uyardı.

Bunun üzerine o kişi tekrar gelip, döktüğü çöpleri toplayıp, tekrar kamyonetine yükledi.