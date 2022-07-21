Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çöplerini yere döken kişi güvenlik kameralarına yakalandı
[Fotograf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetinin kasasındaki çöpleri önündeki konteyner yerine yere boşaltan bir kişi belediye ekipleri tarafından güvenlik kameralarından tespit edildi. Çöpleri atan kişiye ulaşan belediye ekipleri, kişinin çöpleri toplamasını sağladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı kasa kamyonetle gelen bir kişi, kameralar tarafından görüntülendiğinden habersiz atıklarını önündeki çöp konteynerleri yerine yere boşalttı.
Ardından fırça ile kamyonetinin içindeki kalan atıkları da yere süpürüp, bölgeden ayrıldı. Belediye ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden çöplerini konteyner yerine yere atan kişiyi tespit edip, kendisine uyardı.
Bunun üzerine o kişi tekrar gelip, döktüğü çöpleri toplayıp, tekrar kamyonetine yükledi.
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