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Güncel
İHA 06.12.2023 09:53

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak sabah saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Elazığ'da sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, şiddetini sabah saatlerinde artırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yer yer kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek şunlar kaydedildi;

"Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçmesi; yağışların Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli (21-50) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı, bölge genelinin yüksek ve dağlık kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir.

Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve yağmur (yüksek kesimler de karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar) olması tahmin edildiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, dağlık ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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