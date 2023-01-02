Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Elazığ -Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Elazığ-Bingöl Karayolunda, Ş.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Elazığ
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