Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da meşrubat yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
Elazığ'da meşrubat yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Elazığ-Diyarbakır karayolunda Ahmet Kılıç, idaresindeki 41 AFS 216 plakalı meşrubat taşıyan tır kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada tırdaki meşrubatlar yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Elazığ
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