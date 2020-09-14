İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla kentte İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşlara, salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarını hatırlatıyor.

Köy köy, mahalle mahalle gezip, denetim yapan ekipler, megafonla esnaf ve vatandaşlara çağrıda bulunarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ile karantina tedbirlerine riayet etmelerini istiyor.

Denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.