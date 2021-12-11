Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet ve otodan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüpheli U.A. (42), S.D. (28) ve E.K. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların hırsızlık suçu başta olmak üzere 55 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.