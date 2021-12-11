Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet ve otodan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet ve otodan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüpheli U.A. (42), S.D. (28) ve E.K. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Zanlıların hırsızlık suçu başta olmak üzere 55 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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