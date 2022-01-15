Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, emniyet personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için bir alışveriş merkezinde sinema etkinliği düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, emniyet mensupları, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.