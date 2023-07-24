Elazığ'da 54 spor sahası gençlerin hizmetine sunuldu

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl toplu yatırım programı çerçevesinde Bakanlık tarafından finanse edilerek inşasına başlanan 17 açık basketbol ve voleybol sahası ile 37 halı sahanın yapımının tamamlanarak hizmete girdiği belirtildi.

Kent merkezi ile tüm ilçe ve beldelere kazandırılan spor sahalarının gençlere spor yapma imkanı sunmasının yanı sıra zamanlarını daha verimli geçirme fırsatı tanıyacağı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Geçtiğimiz mayıs ayında protokol töreni gerçekleştirilen ve şehrimize kazandırılan en büyük spor yatırımı olarak yapımına başladığımız birçok tesis gibi 54 sahamızın apımı tamamlandı. Özellikle yaz aylarında açık havada gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri, yeni arkadaşlık ortamlarının oluşması, sosyal ve bilişsel anlamda önemli yere sahip spor sahalarının gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle de başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."