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Güncel
AA 24.07.2023 16:11

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Çalyayla köyünde traktörüyle Dağbağı mevkisindeki tarlasına giden Yüksel Alagözyaylası'ndan (58) haber alamayan yakınları, tarlaya gitti.

Alagözyaylası'nı devrilen traktörün altında hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alagözyaylası'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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