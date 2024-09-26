Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.09.2024 16:04

Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı

Kentte badem üretimin yaygın olarak yapıldığı, merkeze bağlı Çatalharman köyünde hasat dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, yıl boyunca emek veren çiftçilerin hasat sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Badem üretiminde çiftçilerin emekleriyle büyük yol alındığını aktaran Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz, muazzam çalışma gerçekleştiriyorlar. Keban havzasında ürün arttırma gibi bir hedefimiz var. Bu doğrultuda da Elazığ genelinde yaklaşık 32 bin dekarlık alanda badem arazileri inşa edildi. Bu da ülkemiz için çok önemli. İlimize 400 milyon liraya yakın bir girdi demektir."

Çeşitli desteklerle üretim alanlarının artırılmasının hedeflendiğini belirten Hatipoğlu, tarımı çeşitlendirmenin önemli olduğunu anlattı.

Elazığ'da ürün çeşitliliğin arttırılması doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bu alanlar tarımın endüstriyel hale dönüştürülmesi ve modernleştirilmesi anlamında da çok muazzam örnekler teşkil ediyor. Fırat havzası dünyanın en verimli alanlarından biri. Ürün çeşitliliğinin ve arazi verimliliğinin artması noktasında bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Daha sonra yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

ETİKETLER
Elazığ Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Merkezefendi’de hobi bahçesi başvuruları başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
İletişim Başkanlığı'ndan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' kitabı
17:01
Katil İsrail ordusu Gazze'de okul vurdu: En az 15 ölü
16:59
Dijital ve yapay zeka temelli yükseköğretim programında doluluk oranı yüzde yüz
17:03
Suudi Arabistan İsrail'in normalleşme hayallerini suya düşürdü
16:22
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi
16:20
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lübnan yeni bir 'Gazze' oluyor
Erzurum'daki tarihi tabya temizlendi
Erzurum'daki tarihi tabya temizlendi
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
Soykırımcı İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ