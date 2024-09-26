Merkezefendi’de hobi bahçesi başvuruları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan, doğal meyve ve sebze yetiştirmeyi sağlayan ‘Hobi Bahçesi’nin tahsislerine başlandı.



40 yaş üstü vatandaşların başvuru yapabildiği hobi bahçesi müracaatları 30 Eylül Pazartesi günü başlayıp 11 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Başvurular ise Merkezefendi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden şahsen yapılacak.



Müracaatlar sonrası 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 10.30’de Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek kura çekilişiyle Hobi Bahçesi’ne sahip olacak 95 kişi belirlenecek. Başvuru için gerekli belgeleri ise şu şekilde; Başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde oturduğuna dair ikametgah belgesi, Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge, varsa birinci derece şehit yakını veya gazi olduğunu gösterir belge ya da engelli olduğunu gösterir belge, başkası adına katılmak isteyenler noterden tasdikli usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi olarak belirlendi.