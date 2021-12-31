Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ Palu'da Zumuhte Şelalesi dondu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Palu ilçesinde soğuk hava nedeniyle Zumuhte Şelalesi dondu.
Palu ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi sonucu dondurucu soğuklar yaşanıyor.
Aşağı Mahalle mevkisinde bulunan Zumuhte Şelalesi de soğuk hava nedeniyle dondu. Şelalenin donması sonucu çok sayıda buz sarkıtı oluştu.
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