İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından jandarma ekipleri, valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için jandarma ekipleri seferber olurken aldıkları talepleri köy köy dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor.

Yapılan çalışmaların yanında ekipler, başlatılan “temizlik günü” etkinliği kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı karakollar dezenfekte edildi.