Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgesi yayınlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 15.15’ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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