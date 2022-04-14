Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EKPSS sınav tarihi ne zaman? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı?
EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgesi yayınlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 15.15’ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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