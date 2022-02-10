Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, Tabiat Müzesi’nde hayvanların ekosistemleri ile birlikte anlatıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı girişindeki Tabiat Müzesi'nde keklik, tilki, karaca, flamingo, ayı, ördeğin yanı sıra 22 tahnit hayvan ve bunların yaşam alanları müze de canlandırılıyor.

Müzede oluşturulan sistemin tamamı ilmek ilmek dokunarak hayvanların yaşam alanları orijinalleri ile örtüşecek şekilde insanların ziyaretine ve hizmetine sunuldu.

[Fotoğraf: İHA]

Ziyaretler gruplar halinde ve rehber eşliğinde yapılıyor

Ankara - Kayseri kara yolu üzerinde yer alan müze alanının 2 yıldır açık olduğunu fakat pandemi nedeniyle ziyaretlerin bir süre aksadığını ifade etti.

Grup ve bireysel halde ziyaretçi ağırlayan Aşıkpaşa Tabiat Parkı müze alanında ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Ayrıca Tezer "Müze alanında insanlara, doğa gezilerinde her tür hayvanın anında görülemeyeceğini ama müze alanında onların ekosistemlerini bilerek doğaya farklı bakabilecekleri hissini yaşatıyoruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Hayvanların yaşam şekilleri ve besleme alışkanları anlatılıyor

Müze alanı ziyaretçilerine doğanın ve havyaların yaşam şekillerinin nasıl olduğunun anlatıldığını belirten Tezer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Burada insanlara hayvanların beslenme alışkanlıkları, korunma dereceleri ve yaşam şekilleri hakkında bilgiler veriliyor. Müze alanında koruma altında olan hayvan türleri var. Bunlardan bazıları ise karaca, toy kuşu var. Bunlarla birlikte avına izin verilen hayvanlar mevcut. Ziyaretçi tanıtım merkezi içerisinde konferans salonumuz var. Müze gezisinden önce yaban hayatı ile alakalı ziyaretçilere bilgilendirme yapılıyor.”