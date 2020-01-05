Sivas'ın Koyulhisar ilçesi, ilkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri oldu.

17 kilometre uzaklıktaki yaylada kış güzelliği yaşanıyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylayı ziyaret edenler, cep telefonu kameralarıyla güzel manzarayı görüntüledi.

Bu arada yaylada bulunan göletler de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Kaynak: AA