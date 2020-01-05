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Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği05 Ocak 2020 Pazar 10:14 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 10:15
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi, ilkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri oldu.
17 kilometre uzaklıktaki yaylada kış güzelliği yaşanıyor.
Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylayı ziyaret edenler, cep telefonu kameralarıyla güzel manzarayı görüntüledi.
Bu arada yaylada bulunan göletler de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.
Kaynak: AA