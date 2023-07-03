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Güncel
AA 03.07.2023 20:32

Eğirdir Gölü'nde alabora olan teknedeki 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde alabora olan balıkçı teknesinde bulunan 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı.

Eğirdir Gölü'nde alabora olan teknedeki 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Mehmet Ulupınar, babası Nuri Ulupınar ve yeğeni Mehmet Ali Korkmaz, gölde balık tutmak için tekneyle açıldı.

Rüzgarın etkisiyle Barla açıklarında teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Çevredeki teknedekiler tarafından Nuri Ulupınar ve Mehmet Ali Korkmaz kurtarıldı.

Gölde kaybolan Mehmet Ulupınar için Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timlerinden yardım istendi. Arama çalışması yapan ekipler, Ulupınar'ın cansız bedenine ulaştı. Ulupınar'ın cenazesi Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

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