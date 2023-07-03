Eğirdir Gölü'nde alabora olan teknedeki 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı

Mehmet Ulupınar, babası Nuri Ulupınar ve yeğeni Mehmet Ali Korkmaz, gölde balık tutmak için tekneyle açıldı.

Rüzgarın etkisiyle Barla açıklarında teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Çevredeki teknedekiler tarafından Nuri Ulupınar ve Mehmet Ali Korkmaz kurtarıldı.

Gölde kaybolan Mehmet Ulupınar için Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timlerinden yardım istendi. Arama çalışması yapan ekipler, Ulupınar'ın cansız bedenine ulaştı. Ulupınar'ın cenazesi Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.