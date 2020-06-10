Haber Giriş: Kaynak: AA
Edremit'te kaçak tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te Z.O. ve M.E.S'ye kargo yoluyla kaçak tütün geleceği bilgisine ulaştı.
105 kilogram bandrolsüz tütün ve 40 bin makaron ele geçirilen operasyonun ardından 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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