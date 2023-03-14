Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimler esnasında şüphelendikleri M.T, H.Y, S.E, E.T, B.G, S.G, M.P, U.A, M.İ, L.D ve Y.D'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne
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