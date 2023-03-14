Fatih Mahallesi'ndeki bir marketin camını kırarak içeri giren S.K, daha önce çaldığı kasanın anahtarıyla kasayı açtı.

Kasadan 31 bin 528 lira ve 40 paket sigara çalındığını gören market yetkileri, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 36 saat çevre güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin marketin bulunduğu bir sitede görevli S.K'nin olduğunu tespit etti.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde şüphelinin kameranın görüş açısını değiştirmesi yer alıyor.

Ekiplerce gözaltına alınan S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çaldığı malzemeler ise markete teslim edildi.