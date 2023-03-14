Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
Kırşehir'de, jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri anaokulu öğrencileri için tanıtım programları düzenledi.
Akpınar ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlıklarında gerçekleştirilen programlarda jandarma ekipleri öğrencilerle yakar top oynayarak yüz boyama etkinliği yaptı.
Öğrencilere jandarma mesleğiyle ilgili bilgilendirme yapıp broşür dağıtan ekipler, çeşitli ikramlarda bulundu.
Balon dağıtılan öğrenciler, jandarma köpeklerinin gösterisini de izledi.
Etiketler: Kırşehir
Son Haberler
- 00:26
- 00:17
- 00:06
- 23:59
- 23:53
Sıradaki Haber
Niğde'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz