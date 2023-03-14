Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Niğde'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Paşakapı Caddesi'nde M.T. idaresindeki otomobil, kaldırımda yürüyen A.A'ya ardından da Paşa Cami'nin duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan A.A, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Niğde
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