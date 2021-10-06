Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin en eski kolonya ve kozmetik üreticilerinden Pereja firmasının çalışanları, önemli hijyen malzemelerinden kolonyaya olan talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Salgından önce günlük 40 bin litre üretim yapan firma, salgın döneminde üretimini yaklaşık 150 bin litreye yükseltti.

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, AA muhabirine, kolonyanın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kolonyanın hem misafire ikram edildiğini hem de hediye olarak götürüldüğünü belirten Susesi, "Tıraştan sonra kolonya kullanımı da bir kültürdü. Kullanım alanları bu şekildeyken, Kovid-19'la birlikte kolonya kullanımı arttı. Bu taleple birlikte biz de çalışmalarımızı hızlandırdık." dedi.

Salgının başlamasının ardından kolonyanın hijyen tedbirleri arasında öne çıktığına işaret eden Susesi, "Ülkemizde de kolonya kullanımı çok arttı. Daha önce Hollanda ve Almanya'da yaşayan Türkler de kullanıyordu ancak pandemiyle birlikte bu kullanım daha da arttı. Türk kolonyası Avrupa ülkelerine fazlaca gönderiyoruz. Dezenfektan kullanımı da var ancak kolonya 80 derece olması ve kokusunun güzel olmasından dolayı daha fazla tercih ediliyor." diye konuştu.

İnsanların yanlarında taşıyabileceği sprey kolonya kullanımının da arttığına dikkat çeken Susesi, "Okulların açılmasıyla veliler çocuklarının çantasına yanlarında taşıyabilecekleri kolonyalar koyuyor." dedi.