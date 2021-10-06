Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta ekim ayının budama ve fındık filiz güvesi ile mücadele ayı olduğunu belirterek, Giresun Ziraat Odası tarım danışmanları tarafından çiftçilerin tarımsal yayımlar hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Hasat sonrası fındık bahçelerinde yapılması gereken kültürel bakımın önemine dikkati çeken Karan, şöyle devam etti:

"Bir önceki ay mayıs böceği mücadelesi yapılmamışsa bu ayın ortalarına kadar toprak ilaçlaması yapılabilir. Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılabilir. Analiz için toprak örnekleri alınabilir. Külleme hastalığının görüldüğü yerlerde yere dökülen yapraklar toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bahçeye verilecek gübreler, toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır. Tüm ilaçlamalar zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra yapılmalıdır."

Karan, tarım danışmanları tarafından üreticilerin fındık filiz güvesine karşı bilgilendirdiğini ifade ederek, bu türün yaygın olarak görülen bir fındık zararlısı olup, sarımsı beyaz pulların hakim olduğu, ön kanatları sütlü kahverengi beyaz, arka kanatlar kahverengi gri renkte, 5-7 milimetre boyunda bir kelebek türü olduğunu kaydetti.

Söz konusu zararlının kışı fındık gözlerinin dip kısmında, püslerde ya da fındık kozalak akarının oluşturduğu kozalaklar içerisinde geçiren larvalarının mart ayından sonra fındık sürgün ve yapraklarına zarar vermeye başladığına işaret eden Karan, fındık filiz güvesine karşı mutlaka ilaçlı mücadele yapılması gerektiğinin altını çizdi.