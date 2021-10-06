Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araç trafiğini rahatlatmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, şehrin doğuya açılan trafik aksı üzerinde uyguladığı projeler zincirini bir bir tamamlıyor.

Sait Paşa Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kaldırım, asfalt ve aydınlatmalar değiştirilerek cadde yeniden düzenlendi.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatmak ve Gülyurt Mahallesi'ne giriş için farklı alternatifler oluşturmak adına Aksu ikinci etap üzerine yeni bir köprü yapıldı.

Böylece Sait Paşa Caddesi doğrudan yeni köprü ile Gülyurt Mahallesi'ne bağlandı.

Eş zamanlı olarak Karaağaç Köprüsü'nde de genişletme çalışmaları başlatıldı. Köprüde oluşturulan kavşakla araç sürücülerine "U" dönüşü imkanı verildi.

Daha önce kapalı olan Aksu'nun yan yolu da araç trafiğine açılarak Gülyurt Mahallesi'ne geçişte yeni bir alternatif oluşturuldu.

Bölgedeki ulaşım projeleri zincirinin son ve en büyük halkası olan İstiklal Caddesi Alt Geçidi'nde ise çalışmalarda sona yaklaşıldı.