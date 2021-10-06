Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronlara tütün doldurulduğu tespit edilen bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda seri üretimde kullanılan 5 elektrikli sigara dolum makinesi, 108 kilogram tütün, 22 bin 600 doldurulmuş, 210 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Ayrıca bir kamyonda yapılan aramada, 7 milyon 360 bin boş makaron ve 16 bin 500 paket tütün sarma kağıdı bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.