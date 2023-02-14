Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki orman köylüleri, depremden etkilenen vatandaşların ısınma ihtiyaçlarına katkı vermek için imece usulü çalışma yaptı.

Uygun boylarda kesilen odunlar çuvallara konularak, tırlara yüklendi. Odun yüklü 2 tır, depremden etkilenen kentlere sevk edildi.

Öte yandan Kaymakamlık koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ömer Bulut, ilçe halkının depremzedelere yardım için seferber olduğunu belirtti.

Yardım kampanyasına destek veren vatandaşlara teşekkür eden Bulut, "Orman köylerimizde depremden etkilenen vatandaşlarımızın ısınma ihtiyacına katkı sağlayabilmek için köylülerimiz tarafından yakılacak hale getirilmiş 2 tır odun deprem bölgesine gönderilmiştir. Yardım toplama çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.