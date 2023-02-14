İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin depremzedeler için kurulan çadırlar bölgesinde emniyet ve asayişi sağlarken bölgeye gönderilen yardımların taşınması ve dağıtımına da yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

Depremden etkilenen çocukların psiko sosyal yönden desteklenmesi amacıyla bölgede bulunan kadın astsubayların ise çocuklarla ilgilenerek onlarla oyun oynamakta ve onlara güven vermektedir. Bölgede bulunan hayvanları da unutmayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri hayvanları beslemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Aç kalan hayvanları mama ile besleyen ekipler, depremden etkilenen her canlıya yardıma koşmaktadır.