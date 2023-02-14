Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de jandarma personelinin topladığı yardım malzemesi depremzedelere gönderildi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, deprem bölgelerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin depremzedeler için kurulan çadırlar bölgesinde emniyet ve asayişi sağlarken bölgeye gönderilen yardımların taşınması ve dağıtımına da yardımcı olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar yer aldı:
Depremden etkilenen çocukların psiko sosyal yönden desteklenmesi amacıyla bölgede bulunan kadın astsubayların ise çocuklarla ilgilenerek onlarla oyun oynamakta ve onlara güven vermektedir. Bölgede bulunan hayvanları da unutmayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri hayvanları beslemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Aç kalan hayvanları mama ile besleyen ekipler, depremden etkilenen her canlıya yardıma koşmaktadır.
Etiketler: Bingöl Deprem Kahramanmaraş
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