İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis memuru Yusuf K, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde meydana gelen bir kazaya müdahale için gittiği sırada, Kapıkule Yolu Asfaltı'nda Melek Ç. idaresindeki 22 DE 288 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosikletten düşen polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Yusuf K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.