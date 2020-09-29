Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim ekipleri, ilçe genelinde maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde tedbirlere uymayanlara, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında 900 lira idari para cezası yazıldı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

